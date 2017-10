Gründungsveranstaltung für Dorfladen in Vinnum

In kleinen Orten im Kreis Coesfeld ist es zwar schön ruhig und grün, allerdings hapert es oft an einer vernünftigen Infrastruktur. Vinnumer nehmen das Problem selbst in die Hand. Heute Abend gibt es eine Gründungsveranstaltung zum geplanten Dorfladen. In ihm sollen die Vinnumer künftig Milch, Eier und Brot aus der Region einkaufen können. Geplant ist außerdem eine Cafeecke. Vinnumer sollen Anteile für den Dorfladen kaufen, damit genug Gründungskapital zusammenkommt. Ein Anteil kostet 250 Euro. Die Stadt Olfen will dann nochmal die Anzahl der Anteile verdoppeln. Kommt genug Geld zusammen, soll der Dorfladen im Frühsommer kommenden Jahres an den Start gehen. Die Gründungsveranstaltung beginnt um 19 Uhr im Restaurant Mutter Althoff.