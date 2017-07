Grünen-Mitglieder bereiten sich auf Bundestagswahl vor

Die Grünen im Kreis Coesfeld wollen im Bundestagswahlkampf Wähler zurückgewinnen. Wie - das besprechen sie heute mit Parteikollegen auf einem Landesparteitag in Dortmund. Es geht darum, die Ursachen für die Schlappe bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu beleuchten. Beim Wähler sei nicht deutlich genug angekommen, wofür die Grünen stehen, sagt Kreis-Sprecherin Anne-Monika Spallek aus Billerbeck. Das sei unter anderem der Ausstieg aus der Massentierhaltung - oder das Fördern von Elektroautos. Die Mitglieder an der Basis müssten sich zudem stärker mit der Parteispitze austauschen. Das soll künftig passieren - zum Beispiel in Regionalforen oder über E-Mail-Umfragen.