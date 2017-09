Grünes Licht für Coesfelder verkaufsoffene Sonntage: Stadtmarketing zählt Besucher

Händler im Kreis Coesfeld bangen um ihre verkaufsoffenen Sonntage - sie sind eine wichtige Einnahmequelle für sie. Die Gewerkschaft Verdi will aber die Rechte von Mitarbeitern schützen und überprüft deshalb die verkaufsoffenen Sonntage bei uns im Kreis. Der Stadt Coesfeld hat die Gewerkschaft Verdi jetzt grünes Licht gegeben. Die beiden verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr am Ursulamarkt und dem Weihnachtsmarkt dürfen stattfinden. Der Stadtmarketingverein will an beiden Terminen die Besucher zählen. Damit will die Stadt auch künftig nachweisen, dass bei verkaufsoffenen Sonntagen die Feste im Vordergrund stehen. Ein Gericht in Münster hatte entschieden, dass dann verkaufsoffene Sonntage erlaubt sind.