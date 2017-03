Grundgebühr für alle Studenten an der FernUni Hagen rechtswidrig

Studenten der FernUni Hagen mit einem Regionalzentrum in Coesfeld haben gute Aussichten darauf, ihre Studiengebühren wieder zurückzubekommen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat heute Mittag entschieden: die FernUni durfte in den vergangenen nicht Jahren nicht einfach so von allen Studenten Geld einziehen. Die FernUni hatte eine Art Grundgebühr von 50 Euro von allen angemeldeten Studenten pro Halbjahr gefordert. Unabhängig davon, ob sie Studienangebote nutzen, oder nicht. Das sollte unter anderem die Kosten für Verwaltung und den Vertrieb des Studienmaterials decken. Dieses Vorgehen sei nicht vom Gesetz vorgesehen, urteilte das Gericht. Die FernUni hat die Gebühren rechtswidrig eingezogen.