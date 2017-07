Grundschüler in Holtwick bekommen neuen Fahrradparkplatz

Der neue Fahrrad-Parkplatz an der Grundschule in Holtwick ist jetzt fast fertig. Die Pflastersteine liegen, der Zaun drumherum steht auch. Allerdings gibt es im Moment nur halb so viele Fahrradständer wie früher. Weil die alte Fahrradhalle baufällig war, hatte die Gemeinde sie abreißen lassen. Dabei ist ein Teil der alten Fahrradständer kaputt gegangen. Neue als Ersatz hat die Gemeinde schon bestellt. Spätestens Mitte August sollen sie eintreffen. Nach den Sommerferien haben die Schüler also wieder genügend Platz ihre Fahrräder an der Grundschule zu parken.