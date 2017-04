Grundschul-Eltern aus Hiddingsel machen mobil gegen Lehrer-Abwanderung

Mit viel Wut im Bauch fahren heute Grundschul-Eltern aus Hiddingsel nach Münster zur Bezirksregierung. Sie ärgern sich darüber, dass ihre vertrauten Lehrer in Ruhrgebiet wechseln müssen. Eltern nehmen Unterschriftenlisten mit. Sie wollen damit bei der Bezirksregierung Druck machen, dass hier etwas passieren muss. Es gehe nicht, dass ihre Kinder die gewohnten Lehrer verlieren. Gerade jetzt, wo sich ihr weiterer Schulweg entscheidet. Lücken, die im Ruhrgebiet mit unseren Lehrern gestopft würden, klafften dann hier im Kreis Coesfeld auf. Die Bezirksregierung sagt, zusätzliche Lehrer in Gelsenkirchen seien nötig, weil es so viele Flüchtlingskinder gebe. Es gehe nicht anders. Eltern hoffen, dass die Unterschriften helfen, nach einer anderen Lösung zu suchen.