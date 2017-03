Grundschuleltern in Dülmen planen weitere Schritte gegen zu große Einschulungsklassen

Eltern der Dülmener Anna-Katharina-Emmerick Grundschule sind erleichert, aber auch gespannt. Sie kämpfen für kleinere Einschulungsklassen an der Schule nach den Sommerferien. Bislang sind zwei Klasse zu je 30 Kindern geplant. Viel zu viele Kinder, sagen die Eltern, so sei in Zeiten von Inklusion und Intergration kein ordentlicher Grundschulunterricht möglich. Die Eltern kommen heute Abend frisch von einem Gespräch mit der Bürgermeisterin. Die Schulpflegschaftsvorsitzende Angela Eggemann hat ein gutes Bauchgefühl. Das Gespräch habe ihr Mut gemacht. Die Eltern wollen jetzt mit der Unterstützung der Stadt einen Runden Tisch mit den beiden Landtagsabgeordneten organisieren. Außerdem wollen die Eltern weiter Unterschriften sammeln. Das soll einer Beschwerde bei der Bezirksregierung Nachdruck verleihen.