Grundstücksvertrag für Kino in Lüdinghausen unterschrieben

In Lüdinghausen können Sie es kaum abwarten endlich ein Kino in der Stadt zu haben. Jetzt sind die Pläne einen wichtigen Schritt weiter. Stadt und Investor haben den Kaufvertrag für das Grundstück an der Konrad-Adenauer-Straße unterschrieben. Als nächstes bereiten sie den Bauantrag vor. Geht alles glatt, rollen auf dem Gelände im kommenden Frühjahr die ersten Bagger an. Das künftige Kino bekommt fünf Säle. Auf dem Gelände entstehen außerdem ein Supermarkt und Parkplätze. In rund 2 Jahren sollen Sie die ersten Filme im neuen Kino sehen.