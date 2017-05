"Grundwasser in Herberner Bauerschaft unbelastet"

Das Probebohren nach Erdgas in der Bauerschaft Nordick in Herbern ist Geschichte. Bei den Anwohnern klingt die Sorge nach möglichen Folgen aber noch immer nach. Sie wollen wissen, ob sich das Bohren auf das Grundwasser ausgewirkt hat. Die zuständige Bezirksregierung Arnsberg sagte auf Radio Kiepenkerl Nachfrage, dass heute das Ergebnis einer zweiten Probe vorliegt. Danach ist das Grundwasser unbelastet. Bei einer ersten Messrunde im April vor einem Jahr gab es an einer Stelle Auffälligkeiten. Das führten Experten auf das Säubern einer Pumpe zurück. Die Messrunden sind jetzt abgeschlossen. Ende des vergangenen Jahres beendete das Unternehmen HammGas das Testbohren. Die Erdgas-Ausbeute lohnte sich nicht.