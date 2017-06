Gullideckel-Dieb in Dülmen verblüfft Zeugen

Ein Dülmener ist heute immernoch ratlos darüber, was er mitten in der Nacht beobachtet hat! Vor seiner Tür hob auf dem Baumschulenweg in Dülmen ein Radfahrer einen Gullideckel aus dem Boden und transportierte ihn mit seinem Fahrrad weg. Der Dülmener rief die Polizei und erklärte ihnen den dreisten Diebstahl. Die Ermittler machten sich sofort auf den Weg, um das Loch zu sichern. Damit Passanten vom nahegelegenen Bahnhof und Autos durch das Loch im Boden nicht zu Schaden kommen. Unterwegs entdeckten sie den Gullideckel am Straßenrand und setzten ihn wieder ins Loch. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter - wie er aussah, lesen Sie hier:



In diesem Zusammenhang wird eine männliche

Person mit einem Fahrrad gesucht, die in der Nacht mit einer blauen

Jeans und einem blauen Hemd bekleidet war. Zeugen werden gebeten sich

bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.