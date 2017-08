Gutachten zu Lärm im Schlosspark in Coesfeld

Anwohner des neugestalteten Schlossparks in Coesfeld freuen sich über die schöne Aussicht, ärgern sich aber oft über Lärm. Beschwerden hat es auch vom benachbarten Krankenhaus gegeben. Jetzt hat die Stadt untersuchen lassen, wie laut es tatsächlich ist und ob es nötig ist zu handeln. Ein Lärmgutachter des Kreises hat sein Messgerät bei einigen Veranstaltungen der Freiluft-Reihe „Sport im Park“ aufgestellt und es ist ausgeschlagen. Es ist etwas lauter als erlaubt. Stadt und Sportverein haben bereits miteinander gesprochen. Es liegt an der Musik und den Ansagen der Vorturner durch das Mikorfon. Die Reihe „Sport im Park“ endet heute. Stadt und Sportverein denken in Ruhe über Lösungen gegen den Lärm für das kommende Jahr nach. Parallel überlegt die Stadt, wie sie mit Ruhestörungen nach 22 Uhr verfährt. Dann treffen sich öfter Gruppen im Park und dann ist es teilweise richtig laut. Regelmäßige Kontrollen sind eine Idee.