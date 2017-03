Gutachter untersuchen Tierwelt auf dem Bolzplatz in Senden

Welche Tiere, Vogel und Pflanzen leben auf dem Bolzplatz am Mühlenbach in Senden? Das wollen Gutachter herausfinden. Sie starten jetzt mit einer Studie, sie beginnt jetzt mit der Brutzeit und endet im Herbst. Die Studie ist Bestandteil des Bauprojektes der Gemeinde auf dem Bolzplatz. Sie will hier drei Mehrfamilienhäuser errichten. Der Bedarf nach Wohnungen ist groß. Bevor die Gemeinde in die konkreten Baupläne einsteigt, muss sie die Studie abwarten. Anwohner hatten gerne den Bolzplatz als Nachbarschafts-Treffpunkt aufgewertet und genutzt.