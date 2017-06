Gute Chancen auf Fördergeld bei Aula-Umbau in Herbern

In kleineren Orten im Kreis Coesfeld gibt es bestimmte Treffpunkte für Vereine, Gruppen und Nachbarschaften. In Herbern ist die Aula der ehemaligen Hauptschule ein solcher Treffpunkt. Schon lange liegen die Pläne für einen Umbau in der Schublade. Jetzt kommt das ganze voran. Der Bauausschuss hat über Fördergeld beraten. Es sieht gut aus, dass der Rubel für die Umbauarbeiten rollt. Der Regionalrat der Bezirksregierung hat gerade erst getagt. Und er will dem Land empfehlen, Fördergeld aus einem Städtebauprogramm locker zu machen. Die Gemeinde hofft, dass die Zusage noch im Sommer kommt. Denn ihr großes Ziel ist es, dass die Bauarbeiten im kommenden Jahr starten. So soll es aussehen: Die Aua wird erweitert und energiesparend saniert. Eine mobile Trennwand ist vorgesehen, um zwei Räume zu schaffen wenn es nötig ist. Dazu soll es eine fest eingebaute Bühne geben. Bislang muss die Gemeinde größere Veranstaltungen extra genehmigen. Mehr als 200 Menschen dürfen nicht hinein, weil es am Brandschutz hapert.