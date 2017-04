Guter Auftakt für heimische Reiter bei Horses & Dreams

Die junge Dressurreiterin Jill Marielle Becks aus Senden hat beim internationalen Freiluftturnier Horses & Dreams in Hagen am Teutoburger Wald ihren ersten Sieg gefeiert. Mit dem Damon Hill-Sohn Damon´s Satelite sicherte sich Becks Platz 1 im Prix St. Georges, der ersten Turnierprüfung im Dressur-Viereck. Becks, die für den RFV Lüdinghausen startet, durfte sich über eine Wertnote von 74,5 Prozent der Richter freuen. Anabel Balkenhol aus Rosendahl wurde in der Qualifikationsprüfung zum Nürnberger Burgpokal mit ihrem Nachwuchspferd Chrystal Friendship Zweite. Helen Langehanenberg aus Billerbeck sicherte sich auf Brisbane Rang sieben.