Hälfte aller produzierten Eier in NRW kommen aus dem Münsterland

Für die Feiertage stehen bei vielen Menschen im Kreis Coesfeld noch "Eier" auf dem Einkaufszettel. Sie gehören zu Ostern einfach dazu! Eine Studie des statistischen Landesamtes NRW zeigt aktuell: Die Hälfte aller in NRW produzierten Eier kommen aus dem Münsterland. Damit steigt die Nachfrage nach Eiern aus unserer Region weiter an! Kein Wunder, sagt Bernd Diekmann, Eierproduzent in Dülmen! Wir seien in vielen Bereichen Spitzenregion - das läge an der sehr intensiven Veredelungswirtschaft! Die Menschen setzen immer mehr auf lokale Produkte - Eier aus dem Ausland hätten deshalb an Bedeutung verloren. Große Supermarktketten fragen deshalb nach Eiern aus dem landwirtschaftlich geprägten Münsterland nach.