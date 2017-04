Händler im Münsterland setzen weiter auf verkaufsoffene Sonntage

Bei Festen sollen wir auch in Zukunft sonntags durch Geschäfte bummeln. Die meisten Händler im Kreis Coesfeld und dem Münsterlad setzen weiter auf verkaufsoffene Sonntage, obwohl es immer schwieriger wird eine Genehmigung dafür zu bekommen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Industrie- und Handelskammer. Im Vordergrund steht demnach für die meisten Händler sich bekannt zu machen. Verkaufsoffenen Sonntage lockten Kunden, die sonst vielleicht nicht in den Ort gekommen wären. Für knapp ein Drittel der Händler spielt aber auch der Umsatz eine Rolle. Hier setzt die Kritik der Gewerkschaft Verdi an. Sie wittert Geldmacherei auf dem Rücken der Mitarbeiter und nimmt die verkaufsoffenen Sonntage genau unter die Lupe. Gerichte haben im vergangenen Jahr klar gestellt: Die Besucher müssen wegen eines Festes kommen, die geöffneten Geschäfte dürfen nicht im Vordergrund stehen. Um das belegen zu können, lassen beispielsweise die Coesfelder Händler übermorgen die Kunden in der Innenstadt zählen.