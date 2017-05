Händler wollen mehr Parkplätze in Billerbeck

Ein Spielgerät, eine Bank und ein Fahrradständer stehen momentan auf dem Platz vor der Johanni Apotheke in Billerbeck. Genau damit haben einige Händler ein Problem. Sie haben über 600 Unterschriften gesammelt, damit die Stadt hier Parkplätze schafft. Heute diskutiert der Rat darüber. Für Apotheker Jakob Sawatzky fehlen an der stelle einfach Kurzzeitparkplätze, damit die Menschen kurz anhalten können um Medikamente oder Kuchen abzuholen oder um einen Brief in den Briefkasten zu werfen. Die Stadt findet, dass es genug Parkplätze gibt. Außerdem habe sie den Platz erst vor kurzem neugestaltet. Dabei seien Billerbecker mit einbezogen gewesen.