Händler zählen Besucher des Frühlingsfestes

In der Coesfelder Innenstadt hören Sie es heute klicken, wenn Menschen vor Ihnen an einem Messgerät vorbeilaufen! Bei Ihnen klickt es dann auch und auch bei den Besuchern hinter Ihnen können Sie es hören! Die Händler der Stadt lassen heute die Besucher des Frühlingsfestes zählen. Das soll Ihnen bessere Karten im Kampf um die verkaufsoffenen Sonntage verschaffen. Die Händler befürchten, dass die Gewerkschaft verdi Druck machen könnte. Diese nimmt zur Zeit vielerorts die verkaufsoffenen Sonntage unter die Lupe. Sie wittert Geldmacherei auf dem Rücken der Angestellten. Gericht haben bereits klargestellt: nur wenn Besucher wegen eines Festes oder einer Feier kommen, ists auch okay, sonntags die Geschäfte zu öffnen. Das wollen die Coesfelder jetzt beweisen. Sie lassen heute beim Frühlingsfest zählen - und auch am kommenden Samstag. Ist da weniger los, könnte das bei einem möglichen Gericht vor Termin der Gewerkschaft den Wind aus den Flügeln nehmen.