Hafenstraße in Olfen soll sicherer für Schüler werden

Die Stadt Olfen macht einen ihre Schulwege sicherer. Um 7 Uhr richten Arbeiter eine Baustelle an der Kreuzung Hafenstraße mit den Straßen Am Worth und Wasserburg ein. Eine Stunde später ist die Hafenstraße ab der Dattelner Straße für ein längeres Stück gesperrt. Arbeiter engen die Hafenstraße vor und hinter der Kreuzung ein. Dadurch werden die Gehwege breiter, Autofahrer müssen langsamer fahren und Schüler kommen sicherer zur Wieschof-Grundschule. Eigentlich ist der Bereich an der Kreuzung eine 30er Zone. Die Hafenstraße hat Autofahrer bislang allerdings zum Schnellerfahren verführt. Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.