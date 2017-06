Halbzeit beim Bürger- und Beteiligungshaushalt

In Coesfeld sind im Moment ihre Ideen für einen Bürgerhaushalt gefragt. Wofür soll die Stadt mehr Geld ausgeben als bisher, wo könnte sie Geld sparen. Nach drei Wochen zieht die Stadt heute eine Halbzeitbilanz. Drei Vorschläge sind bislang eingegangen. Eine Coesfelderin wünscht sich einen Zaun an der Daruper Straße zwischen den Häusern und der Bischhofsmühle. Ein anderer Vorschlag lautet den Busverkehr auszubauen. Das entschärfe das Parkplatzproblem und sorge für weniger Abgase in der Luft. Die dritte Idee: Coesfelder könnten mithelfen die Stadt sauber zu halten, das Ganze ließe sich spielerisch, zum Beispiel als Schnitzeljagd, aufziehen. Bis Mitte Juli können Sie noch Ihre Ideen einreichen - klicken Sie HIER.