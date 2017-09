Halbzeit-Bilanz: Größte Dülmener Kulturnacht kommt gut an

In der Dülmener Innenstadt hat es für Besucher am Abend ein ziemlich ungewöhnliches Bild gegeben. Auf dem Marktplatz, in leerstehenden Ladenlokalen und sogar in einer Tiefgarage waren Theaterschauspieler, Musiker und Installateure am Werk. Über 80 Künstler sind an diesem Wochenende dabei in der Dülmener Kulturnacht. So viele wie noch nie. Eine Zwischenbilanz heute morgen: Vor allem das Konzert der Stadtkapelle in der St. Viktor-Kirche war ein Highlight - die Kirche war rappelvoll. Heute Abend geht es in die zweite Halbzeit der Kulturnacht! Um 19 Uhr geht's los.