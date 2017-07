Hallenbad Herbern wegen Renovierung in den Ferien geschlossen

In Herbern müssen Sie in den Ferien auf ihr Hallenbad verzichten. Handwerker beginnen heute mit Renovierungsarbeiten im Umkleidebereich. Sie erneuern einen Großteil der Fliesen. Neue Umkleidekabinen kommen ebenfalls rein und künftig gibt es eine große Kabine für Familien. Parallel zu diesen Arbeiten laufen die üblichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Alles zusammen dauert bis zum Ferienende. So lange bleibt das Bad geschlossen. Dafür ist es in diesem Jahr in den Herbstferien geöffnet.