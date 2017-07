Handwerksbetriebe im Kreis haben noch freie Ausbildungsplätze

Tropft der Wasserhahn, streikt die Heizung oder ist das Dach undicht, dann rufen wir Handwerker. Immer mehr Handwerksbetriebe im Kreis Coesfeld haben allerdings Probleme alle Aufträge zu erledigen, Mitarbeiter sind knapp. Früher fehlten vor allem bei kleinen Betrieben Bewerber, mittlerweile betrifft das Problem auch größere Betriebe. Darüber macht sich Ulrich Müller von der Kreishandwerkerschaft Sorgen. Zwei Wochen vor dem Start des Ausbildungsjahres hätten deshalb auch Last Minute-Bewerber noch gute Chancen. Sie sollen sich melden und die Kreishandwerkerschaft stelt die Kontakte her. Betriebe, die mehr Bewerber als Stellen haben, sollen sich bei der Kreishandwerkerschaft melden. Diese versucht dann die übrig gebliebenen Bewerber an andere Betriebe zu vermitteln, bei denen es mit der Nachwuchssuche schwierig ist. Radio Kiepenkerl stellt Ihnen in dieser Woche Ausbildungsberufe vor. Infos dazu finden Sie im Internet - klicken Sie radio-kiepenkerl.de