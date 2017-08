Handy-Parken in Dülmen startet heute

Das digitale Parken ist ab sofort in Dülmen möglich – es ist ein einzigartiges Projekt im Kreis Coesfeld. Heute hat die Stadt den Startschuss dazu gegeben. Drei Jahre lang testet sie das neue Modell. Wir parken in Dülmen jetzt also mit dem Handy. Sie laden eine App herunter und regeln darüber das ganze Parken in Dülmen. Sie starten Ihre Parkzeit per Fingertipp, beenden sie oder verlängern sie. Und Sie bezahlen exakt für die Zeit, die Sie parken. Alles also superpraktisch. Übrigens: An jeden Parkautomat kommen Aufkleber – da sind die einzelnen Schritte nochmals aufgelistet. Das digitale Parken ist auf allen Plätzen in Dülmen möglich Es gibt aber auch noch einen Haken an dem ganzen: Das Parken per App ist 20 cent teuerer als das Parken per Parkschein. Die Automaten bleiben weiter stehen – so haben Sie als Parker die Wahl. Kontrollereure prüfen per Computerprogramm für welche Autokennzeichen Parkzeiten gebucht sind. Bei den anderen gilt weiterhin der Parkschein. Den Link für das Online-Parken finden Sie HIER!