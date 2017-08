Handy-Parken startet am Donnerstag in Dülmen

Sie zahlen für das Parken in Dülmen ab Donnerstag mit dem Handy. Eigentlich sollte es erst im September losgehen. Die Stadt ist aber jetzt schon startklar, das steht seit heute Nachmittag fest. Und so geht das künftig in Dülmen: Sie laden eine App herunter und starten und beenden damit ihre Parkzeit per Fingertipp. Die App erinnert sie, wann Ihre Parkzeit abläuft – Sie können Sie bequem verlängern. Die Automaten bleiben überall stehen. Sie haben die Wahl, ob Sie per Handy-App parken oder eben per Automat. Per Handy parken ist übrigens etwas teurer als mit dem Automaten. Die Stadt will das Modell zunächst für drei Jahre testen und mal schauen, wie es ankommt. Übrigens, im Kreis Coesfeld hat dieses Modell Premiere!