Hauptausschuss berät über DüB Umbau

Ein attraktives Bad mit nicht zu hohen Preisen – wünschen sich Schwimmer und Vereine von dem neuen DüB in Dülmen. Heute berät der Hauptausschuss über drei Varianten. Ein Planer hatte sie nach einer Infoversammlung überarbeitet. Eine Variante sieht vor, das nötigste wie Fliesen, Umkleiden und Duschen zu reparieren. Ein Kinderspiel- und Schwimmbereich, Bistro und große Sauna die zweite und in der dritten käme noch ein Aktivbecken mit einem höhenverstellbaren Boden hinzu. Am Donnerstag entscheidet der Rat endgültig.