"Haus für Alle" in Dülmen soll trotz überschätzter Kosten gebaut werden

Das geplante "Haus für Alle" ist neben dem Stadtquartier, dem Einkaufszentrum, ein großes Leuchtturm-Projekt in der Dülmener Innenstadt. Es soll Jung und Alt zusammenführen und die Innenstadt attraktiver machen. Doch das "Haus für Alle" verschlingt viel Geld. Trotzdem soll der Bau im November starten. Der Bauausschuss hat am Abend grünes Licht gegeben. Er sagt, dass das "Haus für Alle" eine große Strahlkraft habe und das Projekt erhalte aus der gesamten Region Aufmerksamkeit. Deshalb muss es mit den Plänen weitergehen. Die Stadt will jetzt nochmal zusätzlich Fördergeld vom Land beantragen. Das hatte bereits etwas in Aussicht gestellt. Wenn der Rat dem Bau trotz der teuren Kosten zustimmt, sucht die Stadt eine Baufirma. Die soll dann im November damit beginnen, das Haus für Alle aufzubauen.

Außerdem soll es jetzt mit dem Marktplatz weitergehen. Planer erarbeiten Entwürfe für ein neues Gesicht des Marktplatzes. Sie sollen ihre Ergebnisse in einigen Wochen vorstellen.