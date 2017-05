Haus Palz in Senden soll Bürgerhaus werden - Gemeinde beantragt Fördergeld

In Senden sollen Sie sich künftig in einem neuen Bürgerhaus treffen. Es soll im ältestens Gebäude der Gemeinde entstehen, dem Haus Palz gegenüber der Laurentius-Kirche. Im Moment steht es leer und verfällt immer mehr. Jetzt hat die Gemeinde Fördergeld beantragt, um es zu renovieren und umzubauen. Über 2 Millionen Euro soll das kosten. Fast alles soll aus einem Fördertopf vom Land kommen. Der Heimatverein beabsichtigt als Betreibermodell eine Stiftung zu gründen, um sich an den laufenden Betriebskosten und der Bewirtschaftung desHauses beteiligen zu können. Das Bürgerhaus soll künftig allen Vereinen und ehrenamtlichen Gruppen in Senden offen stehen. Die Gemeinde sagt aber klar, dass das Projekt nur zu stemmen ist, wenn Fördergeld fließt.