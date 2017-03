Haus Westermann in Nordkirchen wartet auf den Abrissbagger

Sie sehen mitten in Nordkirchen das alte Haus Westermann nur noch wenige Wochen. Dann kommt der Abrissbagger und macht die ehemalige Gaststätte dem Erdboden gleich. Die Gemeinde hat heute einen Zeitplan vorgestellt. Der Investor bereitet gerade den Bebauungsplan vor und beantragt parallel den Abriss. Beides muss der Kreis Coesfeld genehmigen. Gemeinde und Investor wollen den Abbruch Ende April, spätestens Anfang Mai starten. Schon jetzt bereitet sich die Gemeinde auf die Baustelle vor: Sie prüft, wo - was gesperrt ist und wie Autofahrer möglichst störungsfrei durch den Ortskern fahren können. Die Gemeinde will außerdem Nordkirchener ständig über den Baufortschritt auf dem Laufenden halten, durch Infos und Gucklöcher im Bauzaun. In den Neubau sollen unter anderem Tourismuszentrale und Postagentur einziehen. Im kommenden Frühjahr sollen die Bauarbeiten auf der Zielgeraden sein.