Haushaltssperre für Stadt Dülmen

Unternehmen im Kreis Coesfeld spülen Steuern in die Kassen der Städte und Gemeinden. In Dülmen allerdings fließen diese Steuern nur noch spärlich. Die Stadt muss in diesem Jahr mit sechs Millionen Euro weniger rechnen. Deshalb gilt ab heute eine entsprechende Sperre im Haushalt. Das hat zur Folge, dass die Stadt nur noch Geld für Dinge ausgeben darf, zu denen sie gesetzlich verpflichtet ist. Was das für die geplante neue Feuerwache, die Umbaupläne des Bades Düb oder das "Haus für alle" bedeutet, steht noch nicht fest. Die Stadt will jetzt prüfen, welche Projekte sie sich noch leisten kann.