Havixbecker Junge am Aasee in Münster bedroht

Das ist schon eine ziemlich fiese Geschichte: Die Polizei ist heute morgen auf der Suche nach drei Tätern, die einen Havixbecker Schüler bedroht und bestohlen haben. Sie flüchteten mit dem Geld und dem Smartphone des Havixbeckers. Das ganze passierte in Münster am Aasee. In der Nähe der Segelschule saß der Havixbecker allein auf einer Bank. Es war schon ziemlich spät - es war dunkel und plötzlich tauchten die drei jungen Männer hinter dem Schüler auf. Sie fragten zunächst nach Extacy, also nach Drogen. Als der Schüler ihnen die aber nicht geben konnte, forderten sie sein Geld, sein Smartphone und drohten ihm an, ihn zu verletzen. Der Schüler gab den Tätern daraufhin das, was sie wollten. Die flüchteten danach Richtung Aasee-Kugeln. Bei der Polizei sagte der Junge daraufhin aus, dass der Haupttäter ein ausländisches Aussehen hatte, aber akzentfrei deutsch sprach.

Die Täter sind 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 180 und 190 cm groß. Sie trugen dunkele Kleidung. Ein blaues Käppi bedeckte das blonde Haar eines Täters. Der Haupttäter hatte sein braunes Haar mit Gel nach hinten gelegt, hat ein südländisches Aussehen und sprach akzentfrei deutsch.