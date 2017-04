Heftige Prügelei in Dülmen

Am frühen Morgen ist heute ein 26-jähriger Dülmener ins Krankenhaus gekommen. In Höhe der Münsterstraße hat er sich mit einem anderen Dülmener angelegt. Sie haben sich erst geprügelt - dann hat sein Kontrahent drei Pflastersteine auf ihn geschmissen. Einer traf den 26-jährigen am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Die Polizei stellte kurz danach fest, dass der Täter viel zu viel Alkohol getrunken hatte. Ihn erwartet eine saftige Anzeige.