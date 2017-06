Heimische Bundestagsabgeordnete sehen "Ehe füralle" unterschiedlich

Der Bundestag stimmt voraussichtlich schon am Freitag über die "Ehe für alle" ab. Also über die Frage, ob gleichgeschlechtliche Paare mit anderen Paaren rechtlich gleichgestellt sein sollten. Kanzlerin Angela Merkel hat heute den Fraktionszwang aufgehoben. Die Abgeordneten der Union sollen frei nach dem Gewissen abstimmen. Der Nottulner CDU-Bundestagsabgeordnete, Karl Schiewerling, will bei der bisherigen eingetragenen Lebenspartnerschaft bleiben. Aus einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft könnten keine Kinder geboren werden. Der grüne Abgeordnete, Friedrich Ostendorff und Ulrich Hampel von der SPD wollen dagegen für die "Ehe für alle" stimmen. Partnerschafts- und Familienmodelle hätten sich verändert. Es sei Zeit das anzuerkennen.