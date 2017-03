Heli.NET kündigt 1.200 Kunden in der Gemeinde Ascheberg

Lange haben Sie darauf gehofft, an das schnelle Internet via Glasfaser angeschlossen zu werden. Jetzt streicht der Anbieter Heli.NET die Segel in Ascheberg. Das Unternehmen kündigte heute an, alle Verträge in Ascheberg gekündigt werden. Rund 1.200 Haushalte sind davon betroffen. Der Grund dafür sei der Rückzug des Partners Deutsche Glasfaser. Diese hatte eigentlich gelpant den Ausbau umzusetzen. Allerdings habe die Gemeinde den geforderten Kooperationsvertrag abgelehnt. Damit kann Heli.NET seine Verträge nicht erfüllen.