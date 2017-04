Helmpflicht für E-Bike-Fahrer - Diskussionen auf der E-Bike-Messe in Billerbeck

Bei dem Klasse-Wetter heute holen viele Menschen im Kreis Coesfeld wieder ihr Fahrrad aus dem Schuppen - immer mehr Menschen schwingen sich für eine Radtour aber aufs E-Bike, also auf Fahrräder mit einem Elektro-Motor! Sie sind extrem beliebt bei uns im Kreis. Sorgen aber auch immer wieder für schwere Unfälle! Bei der E-Bike-Messe heute auf dem Gut Holtmann in Billerbeck sorgt das Thema "Helmpflicht für E-Bike-Fahrer" deswegen für Diskussionen!Radio Kiepenkerl fasst Vor- und Nachteile einer Helmpflicht zusammen!



Für eine Helmpflicht bei E-Bikes spricht, dass der Helm Leben retten und schwere Verletzungen verhindern kann. Regelmäßig kommt es mit E-Bikes zu Unfällen im Kreis Coesfeld. Und bei 4 von 5 Unfällen gibt es Verletzungen am Kopf, sagt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Coesfeld!



Gegen eine Helmpflicht bei E-Bikes spricht, dass der Verkauf von E-Bikes zurückgehen könnte - vermutet der ADFC. Viele Menschen wollen sich unterwegs keinen Helm aufsetzen, weil das uncool sei oder weil sie dafür zu eitel sind!



Für eine Helmpflicht spricht, dass Kinder bei ihren Eltern und Vorbildern sehen, dass sie ebenfalls einen Helm tragen! Dadurch entwickele sich der Wunsch nicht so schnell, lieber ohne Helm zu fahren, sagt die Polizei im Kreis Coesfeld.



Gegen eine Helmpflicht spricht, dass die Menschen aus Gründen der Eitelkeit noch weniger mit E-Bikes fahren. Stattdessen steigen sie wieder ins Auto - und verstopfen dadurch die ohnehin schon überfüllten Straßen in den Zentren noch weiter, sagt der ADFC!

Für eine Helmpflicht bei E-Bikes spricht, dass viele Menschen die Geschwindigkeit der E-Bikes unterschätzen. Dadurch kam es in den vergangenen immer wieder zu schweren Unfällen bei uns im Kreis Coesfeld, sagt der ADFC!



Gegen eine Helmpflicht bei E-Bikes spricht, dass es schwierig für die Polizei ist, die Einhaltung dieser Pflicht zu kontrollieren! Dafür habe die Polizei nicht genügend Personal, sagt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Coesfeld.



Die E-Bike-Messe läuft von 10 bis 18 Uhr auf dem Billerbecker Gut Holtmann!