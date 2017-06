Heute großes Grundschulturnier in Rödder

Auf dem Sportplatz in der Dülmener Bauerschaft Rödder ist heute gerade ganz schön laut für einen Sonntagmorgen. Um 9:30 Uhr startet das Grundschulturnier. Alle Grundschulen aus Dülmen machen bei dem Fußballturnier mit. Rund 130 Spieler treten gegeneinander an. Alle sechs Plätze sind ausgelastet. Am Rand stehen Geschwister und Familien und feuern die kleinen Spieler an. Für die DJK Rödder ist das Grundschulturnier wichtig, um Nachwuchs zu finden. Außerdem will der Verein den Kindern den Spaß am Mannschaftssport aufzeigen. Das Grundschulturnier in Rödder gibt es schon zum 10. Mal.