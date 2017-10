Heute in zwei Wochen: Kreuzung Olfener Straße/Bahnhofstraße wieder frei

Das ist ein Licht am Ende des Tunnels für Autofahrer in Lüdinghausen. Klappt alles, entspannt sich bald der Verkehr in der Stadt. Der Landesbetrieb Straßen will heute in zwei Wochen die Kreuzung Olfener Straße/Bahnhofstraße wieder freigeben. Den Termin hat er heute vorgstellt. Die Baustelle auf der Olfener Straße sorgt aktuell immer wieder für verstopfte Umleitungsstraßen. Ist die Kreuzung Olfener Straße/Bahnhofstraße Mitte Oktober wieder frei, läuft alles wieder etwas flüssiger. Arbeiter überprüfen heute die Ampeltechnik an der Kreuzung. Und in den kommenden Tagen tragen Straßenmaler die Markierungen auf dem Asphalt auf. Als letztes, kurz bevor die Arbeiter die Baustellenzäune wegräumen, verlegen Arbeiter noch die letzten Pflastersteine auf den Geh- und Radwegen. Die Kreuzung ist dann völlig barrierefrei und für Blinde gibt es in den Boden eingelassene Leitlinien, damit sie sicher über die Straße kommen. Mitte Oktober ist dann alles fertig. Ende des Jahres soll dann auch die übrige Baustelle auf der Olfener Straße verschwinden.