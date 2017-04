Heute ist die Präsidentschaftswahl in Frankreich

Gespannt schauen wir im Kreis Coesfeld heute nach Frankreich. Dort findet die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Wer kommt in die Stichwahl? Das entscheidet sich heute. Gute Chancen hat die Rechtspopulistin Marine le Pen. Sie ist eine Europa-Gegnerin. Für Radio Kiepenkerl Politikwissenschaftler Klaus Schubert ist diese Wahl viel wichtiger, als die Bundestagswahl bei uns in Deutschland. Der Stellenwert des Staatspräsidenten in Frankreich sei extrem hoch. Er muss nach außen demonstrieren, dass er die große Nation anführen kann. Bis heute Abend sind die Wahllokale in Frankreich geöffnet. Die Stichwahl findet in zwei Wochen statt. In Coesfeld werben heute verschiedene Vereine für ein gemeinsames Europa. Von 14 bis 15 Uhr sollen möglichst viele Menschen gemeinsam die Europahymne Freude schöner Götterfunken auf dem Marktplatz singen.