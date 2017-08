Heute Last-Minute-Lehrstellenaktion am Telefon

Viele Jugendliche im Kreis Coesfeld haben ihren Ausbildungsvertrag schon in der Tasche, andere stehen noch ohne Lehrstelle da. Handwerksbetriebe im Kreis wollen dringend noch freie Stellen besetzen. Die Auftragsbücher sind voll, doch gute Mitarbeiter fehlen. Die Kreishandwerkerschaft will heute, zum Start des neuen Ausbildungsjahres, vermitteln. Um 9 Uhr startet sie eine Last-Minute-Lehrstellenaktion am Telefon. Jugendliche ohne Lehrstelle und Betriebe, die Nachwuchs suchen, sollen sich melden. Mit viel Glück kommen beide zueinander. Die Nummer der Hotline der Kreishandwerlerschaft lautet: 02541-945613.