Heute morgen geplanter Stromausfall in Teilen von Nottuln

Anwohner der Rudolf-Harbig-Straße in Nottuln müssen sich heute mit dem Kaffee kochen etwas beeilen. Ab 8:00 Uhr schaltet der Versorger Westnetz in der Straße den Strom ab. Dann ist auch die Ampel an der Kreuzung mit der Dülmener Straße aus. Grund für den geplanten Stromausfall sind Arbeiten der Telekom. Sie schließt in dem Bereich neue Verteilerkästen für schnelleres Internet an. Das dauert rund anderthalb Stunden. Gegen 9:30 Uhr sollen die Arbeiten erledigt sein. Dann haben die Anwohner wieder Strom und die Ampel leuchtet wieder.