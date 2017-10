Heute noch beim deutschen Engagementpreis abstimmen

Ohne Ehrenamtliche wären wir in vielen Bereichen im Kreis Coesfeld aufgeschmissen. Freiwilliger Einsatz reicht aber oft nicht um Projekte durchzuführen, dazu braucht es auch Geld. Genau das winkt beim deutschen Engagementpreis. 6 Projekte aus dem Kreis Coesfeld sind dafür nominiert. Nur noch heute können Sie für die Projekte im Internet abstimmen. Unter anderem hofft die Dülmenerin Hildegard Mang von der Deutschen Rheuma-Liga auf Ihre Stimme. Ebenso ein Demokratieprojekt des Nottulner Gymnasiums, der Spielmannszug "In Treue fest" Kolping Dülmen und das Team der Heinz-Live-Tours Ferienfreizeit aus Lüdinghausen. Ebenfalls nominiert sind die Kolpingjugend Seppenrade und die Patientenbegleiter am Krankenhaus in Dülmen. Bei einem Sieg würden die Nominierten das Geld teilweise in neue Projekte oder neue technische Ausrüstung stecken. HIER können Sie abstimmen. Anfang Dezember gibt die Jury in Berlin den Sieger bekannt.