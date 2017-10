Heute stimmt Dülmen über die Sekundarschule ab

Ein monatelang leidenschaftlich geführter Streit geht heute zu Ende: In Dülmen stimmen Sie bei einem Bürgerentscheid darüber ab, ob Ihre Stadt eine Sekundarschule bekommt. Die würde sich aus Kardinal von Galen Hauptschule und Hermann Leeser Realschule zusammensetzen. 90 Helfer sitzen seit heute Morgen in den Wahllokalen und sorgen dafür, das alles klappt. Eine ganz wichtige Information für Sie: Besonders in der Innenstadt müssen Sie heute teilweise in andere Wahllokale gehen als noch bei der Bundestagswahl.

Der Bürgerentscheid ist erfolgreich, wenn heute die Mehrheit mit JA stimmt und das mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten sind.

Das Ergebnis des Bürgerentscheides in Dülmen hören Sie heute Abend in unserem Programm.