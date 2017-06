Heute weitere Gruppenspiele für Adler Buldern bei inoffizieller Fußballmeisterschaft

Ein deutlicher Sieg, eine Niederlage. So sieht die bisherige Bilanz von Adler Buldern bei der inoffiziellen Deutschen Altherren-Fußballmeisterschaft aus. Die endet heute Abend im Vogtland in Sachsen. In den ersten beiden Spielen hat Buldern mit 4:0 gegen Groß-Schwarthausen gewonnen und 0:1 gegen den Blumenthaler SV verloren. Ab 9:30 Uhr stehen die nächsten Spiele an: dann treffen die Bulderaner in ihren Gruppenspielen noch auf den FC Neubrandenburg und den Leipziger VB. Um weiter zu kommen, braucht Buldern mindestens noch 3 weitere Punkte.