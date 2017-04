Hiddingseler Eltern fordern mehr Lehrer für Schulen in NRW

In Hiddingsel gibt es heute Morgen an der Grundschule nur ein Thema bei den Eltern: Wie ist es denn bei der Bezirksregierung gewesen? Lehrer müssen nach Gelsenkirchen ins Ruhrgebiet um einen Engpass auszugleichen. Dagegen haben Eltern aus Hiddingsel Unterschriften gesammeln. Sie fordern: Anstatt Lehrer zu verschieben, sollte das Land einfach ausreichend Lehrer einstellen! Das NRW-Schulministerium sagte darauf auf Radio Kiepenkerl Nachfrage, dass dafür ausreichend Bewerber fehlen würden. Lehramtsstudenten könnten sich schon während der Prüfungsphase auf Stellen bewerben, viele Schulen hätten die Möglichkeit sich für Seiteneinsteiger zu öffnen und trotzdem reiche es nicht. Für den CDU-Landtagsabgeordneten Werner Jostmeier aus Dülmen, hat die rot-grüne Landesregierung sich die Suppe zum Teil selbst eingebrockt. Für das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht-behinderten Kindern seien mehr Lehrer an den Schulen nötig. Der Coesfelder FDP-Abgeordnete Henning Höne sagt: Der Lehrerberuf sei für viele junge Menschen einfach unattraktiv. Kleinere Klassen und mehr Geld wären nötig.