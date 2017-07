Hilfe kommt schneller an: Rettungswagen für Nordkirchen hat sich bewährt

In der Gemeinde Nordkirchen kommt Hilfe im Notfall jetzt drei Mal schneller als früher an. Seit einem Jahr ist in Südkirchen ein eigener Rettungswagen für die Gemeinde stationiert. Das hat die Fahrzeiten zu den Einsätzen extrem verkürzt, zieht die Gemeinde heute Bilanz. Früher kamen die Rettungswagen aus Lüdinghausen oder Ascheberg und brauchten manchmal 20 Minuten bis zum Einsatzort. Jetzt braucht der Wagen im Schnitt nur noch etwas mehr als 6 Minuten bis zu den Patienten.