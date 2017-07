Hindernisse an Bushaltestellen in Lüdinghausen und Seppenrade verschwinden

Hindernisse für Eltern mit Kinderwagen, behinderte und ältere Menschen sollen im Kreis Coesfeld Schritt für Schritt verschwinden. Die Stadt Lüdinghausen nimmt sich in den Sommerfereien mehrere Bushaltestellen vor. Heute hat sie Einzelheiten vorgestellt. Am Montag rücken Arbeiter an der Haltestelle an der Mollstraße in Seppenrade an. Sie erhöhen die Bordsteine, so daß künftig nur noch ein kleiner Schritt in den Bus und wieder hinaus nötig ist. Außerdem bekommt die Haltestelle neue Regenschutzdächer. Im Anschluß ziehen die Arbeiter zur Haltestelle Vogelrute/Halterner Straße in Seppenrade weiter und auch die Haltestelle am Abzweig Vischering in Lüdinghausen kommt in den Ferien noch dran.