Hintergründe des tödlichen Fahrradsturzes in Lüdinghausen noch unklar

Warum ein Radfahrer bei einem Sturz in Lüdinghausen gestorben ist, will die Polizei klären. Sie will Einzelheiten des Vorfalles wissen. Der Fahrradfahrer war am frühen Mittwoch Morgen auf der Mühlenstraße gestürzt und gestorben. Ersthelfer taten ihr möglichstes, auch ein schneller Einsatz des Rettungsdienstes war leider erfolglos. Mit den Ersthelfern will die Polizei jetzt noch einmal sprechen, allerdings hat sie nicht alle Namen. Ersthelfer des Unfalls und weitere Zeugen sollten sich bei der Polizei melden.