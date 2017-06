Hinweis auf "Autovandalen" von Nordkirchen

Immer wieder haben sich Autobesitzer in Nordkirchen über zerkratzten Lack oder zerstochene Reifen geärgert. In den vergangenen Monaten hat die Polizei vor allem im Bereich „Große Feld“ viele Fälle verzeichnet. Und jetzt haben die Ermittler einen konkreten Hinweis auf den Vandalen. In einem Fall haben Zeugen einen Jugendlichen beobachtet. Ihn versuchen die Ermittler jetzt zu erwischen. Der entstandene Schaden an den Autos liegt mittlerweile bei mehreren tausend Euro.