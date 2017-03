Hochwasser auf Hochwasserschutz-Baustelle in Hiddingsel

In Hiddingsel verzögern sich die Arbeiten für den Hochwasserschutz am Kleuterbach. Der Grund ist Hochwasser. Starke Regenfälle hatten die Baustelle in den vergangenen Wochen lahm gelegt. Der Bauplatz ist überschwemmt. Jetzt endlich hilft das sonnige Wetter weiter. Die Baufirma ist wieder angerückt. Ein Großteil des Wassers ist inzwischen abgelaufen bzw. verdunstet. Der Lehmboden macht ein Versickern des Wassers schwierig. Darum versuchen Arbeiter jetzt Rinnsale in Richtung Kleuterbach zu ziehen, damit der Rest des Wassers abläuft. Die vielen Regentage im Spätwinter hatten zu einer Zwangspause geführt, und zwar ausgerechnet kurz bevor die erste Bachschlaufe fertig geworden wäre. Statt schnurrgerade soll der Kleuterbach hinter dem Sportplatz künftig in mehreren Schlaufen verlaufen. Der Bach hat so mehr Platz und droht weniger schnell über die Ufer zu treten.