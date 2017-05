Hochwasserschutz für Billerbecker Straße in Dülmen

Damit Keller im Wohngebiet an der Billerbecker Straße in Dülmen künftig nicht mehr volllaufen, verändert die Stadt das Gesicht der Straße. Ihre Pläne hat die Stadt den Anwohnern jetzt vorgestellt. Das Straßenpflaster weicht einer Asphaltdecke, die ganz leicht geneigt ist, so dass das Regenwasser ohne Umwege in den Kanal fließt. Die Schräge verhindert auch, dass das Wasser bei starken Schauern die Straße überflutet. Die Arbeiten starten Anfang Juli zwischen dem Stockhover Weg und dem Alten Münsterweg. Vor Weihnachten soll alles fertig sein.